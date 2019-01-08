Jahovic: Her maçtan önce kurban keseceğim

Jahovic, Süper Lig'in ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koymak için ilginç bir yöntemi benimsemeye hazır görünüyor.

Jahovic, Atiker Konyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şanssız bir ilk yarı geçirdiğini belirtti.

HER MAÇTAN ÖNCE KESECEĞİM

Makedon oyuncu, 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kurban kesmesiyle ilgili, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek yaşamış olduğum şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Tabii ki sadece şanssızlık için değil, kurban yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda da kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan deneyimli futbolcu, gol sayısında beklentilerin altında kaldığının farkında olduğunu belirterek, "Geçen seneki gol sayısını bu sene yakalayamadım, o kadar üretken değilim. Çok gol atamamamın sebeplerinden biri önceki teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın farklı taktik yapısı olabilir. Bir de düzenli olarak oynamayışım fazla gol atamamama sebep oldu. Şimdi yeni bir hocamız var, kendisi takıma yeni bir enerji getirdi, farklı bir taktik anlayışı var. Umarım ki ikinci yarıda daha başarılı bir dönem geçireceğim." diye konuştu.