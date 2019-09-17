Jailson: Çok fazla bireysel hata yaptık

Dün akşam oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesine sarı-lacivertli futbolcuların yaptığı hatalar damga vurdu.

Sarı-lacivertliler, savunmada yapılan bireysel hatalar sonucu Alanya deplasmanından eli boş döndü.

Yenilen gollerden birine sebep olan Brezilyalı Jailson ise, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İkinci golde yaptığı pas hatasıyla Alanyaspor'un öne geçmesini sağlayan Jailson, "Çok mutsuzuz, istediğimiz skoru alamadık. Çok fazla bireysel hata yaptık. Şimdi kafamızı kaldırmalıyız ve haftaya evimizde iyi oynamalıyız." dedi.

(Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.)

"STOPER OLARAK KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Sözlerine devam eden Brezilyalı oyuncu, "Stoper olarak kendimi iyi hissediyorum. Maalesef bugün bir hata yaptım ama hangi pozisyonda oynarsam oynayayım, böyle bir hata yapmamalıyım. Şimdi çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN SPORTS'dan alınmıştır.)