Jailson Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Brezilya basınından Globo Esporte'ye göre, Fenerbahçe Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson transferinde sona geldi.

4.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Haberde Gremio direktörü André Zanotta'nın sözlerine yer verilirken, 4.5 milyon euro civarında bir bedelin olduğu ve oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmak üzere İstanbul'a gittiği yazıldı.

Ayrıca, Fenerbahçe'nin Gremio'nun Estudiantes ile karşılaştığı Libertodares maçında Jailson'u takip ettiğinin altı çizilirken, oyuncunun hatasıyla yenilen gole rağmen Fenerbahçeli yetkililerin 22 yaşındaki orta sahayı beğendiği öne sürüldü.

Ön libero ve orta saha merkez pozisyonlarında oynayabilen 187 boyundaki Jailson, Gremio ile bu sezon 22 maça çıkıp 2 gol attı

BREZİLYALI GELENEĞİ SÜRÜYÜYOR

Uzun yıllardır kadrosunda Brezilyalı oyuncu bulunduran Fenerbahçe, geleneği bozmadı. Josef ve Giuliano'nun satılmasının ardından takımda hiç Brezilyalı futbolcusu kalmayan sarı-lacivertliler orta sahaya Sambacı Jailson'u aldı