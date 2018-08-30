Jailson Fenerbahçe'ye transfer oldu

Fenerbahçe transfer döneminin bitimine 2 gün kala bir transfer daha yaptı. Dün Harun'u alan sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı dokuzuncu isim Brezilyalı Jailson oldu.

4.5 MİLYON EURO

Ön libero ve orta saha merkez pozisyonlarında oynayabilen 187 boyundaki Jailson, Gremio ile bu sezon 22 maça çıkıp 2 gol attı. Sarı-lacivertli ekip Jailson'un maliyetini henüz açıklamazken, Brezilya takımına 4.5 milyon euro ödeneceği ifade edildi.

F.Bahçe'nin yeni transferi Jailson'un tanıtım videosu

BREZİLYALI GELENEĞİ SÜRÜYÜYOR

Uzun yıllardır kadrosunda Brezilyalı oyuncu bulunduran Fenerbahçe, geleneği bozmadı. Josef ve Giuliano'nun satılmasının ardından takımda hiç Brezilyalı futbolcusu kalmayan sarı-lacivertliler orta sahaya Sambacı Jailson'u aldı.

FENERBAHÇE AÇIKLADI

Fenerbahçe, resmi sitesinden Jailson transferini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz, Brezilya’nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira’yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır."