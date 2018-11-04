Jailson kavga anını anlattı

Sezon başında Fenerbahçe'nin, Josef De Souza'nın boşluğunu doldurmak için kadrosuna kattığı Brezilyalı Jailson, Galatasaray derbisinde hem takımına beraberliği getiren golü atmış hem de maç sonunda yaşanan olaylarda başrolü oynamıştı.

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM"

Belhanda'nın, Soldado ile yaşadığı itişme sırasında Faslı oyuncuya tokat atan Jailson, ev sahibi ekibin oyuncularının hedefi olmuş ve koşarak sahayı terk etmişti. Olaylı derbi sonrası tecrübeli orta saha oyuncusu, "Adeta boğazlandım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Aralarında yedeklerin de bulunduğu Galatasaraylı futbolcular üzerime yürüdü" dedi.

Attığım gole sevinemiyorum diyen Jailson, "O an çok zor durumdaydım. Kendimi kurtarmak için koşarak soyunma odasına yöneldim. Ancak bu şekilde ellerinden kurtuldum. Attığım gole bile sevinemiyorum" ifadelerini kullandı.