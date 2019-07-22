Jailson'a Çin'den teklif

Elif Elmas'ı Napoli'ye 16 milyon euroya satmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye bir teklif de Jailson için geldi.

VİTOR PEREİRA ÇOK İSTİYOR

Finansal Fair Play kuralları gereği transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken sarı-lacivertli takım, genç futbolcusu Elif Elmas'ı Napoli'ye sattı. İtalyan ekibinden gelen parayla yeni isimler alacak olan Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif geldi.

Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan Vitor Pereira'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Shanghai SIPG, Jailson için 8 milyon euro(51 milyon TL) önerdi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon Gremio'dan 4 milyon euroya alınan Brezilyalı futbolcuya yapılan bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli formayla 28 maça çıkan Jailson, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.