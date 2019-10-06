Jailson'a kulübe yolu gözüktü

Kadorsunda Adil Rami, Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz gibi isimler bulunmasına rağmen defansta Jailson'u oynatan teknik direktör Ersun Yanal, bu tercihinden vazgeçmeye kararı aldı.

SERDAR YA DA RAMİ'Yİ OYNATACAK

Milli arada yapılacak idmanlarda Adil Rami ve Serdar Aziz'in performanslarını takip edecek olan tecrübeli hocanın Denizlispor maçında Jailson'u kulübeye çekeceği öğrenildi.

MAÇ MAÇ JAİLSON'UN YAPTIĞI HATALAR

-Başakşehir maçı: İkinci haftada Başakşehir’e konuk olan Fenerbahçe, 32. dakikada Crivelli’den golü yedi. Kaleci Mert’in uzun topunda Crivelli topu alıp Altay’la karşı karşıya kalırken Jailson’u fiziksel olarak çok rahat geçti ve golü kaydetti.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



-Trabzonspor maçı: 3. haftada Fenerbahçe evinde Trabzonspor önünde 1-0 galipken ve iyi oynuyorken 27. dakikada Jailson’un yerini kaybetmesi pahalıya patladı. Brezilyalı futbolcu pres için ceza sahasından çıkınca Ekuban merkezde boş kaldı ve kale önünde rahat bir kafa golü atarken, 1-1’i getirdi, maç sonu 2 puan yitirildi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

-Alanyaspor maçı: Ligde ilk yenilgisini 4. haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 3-1’le alan Fenerbahçe’de Jailson’un 2. goldeki hatası göze çarptı. Skor 1-1 iken 46. dakikada kale önünde topu ayağından çıkarırken kaptıran Brezilyalı, gole davetiye çıkardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



-Antalyaspor maçı: 7. haftada Antalyaspor önünde henüz 6. dakikada rakibi Ufuk’u karşılarken hata yapan ve adeta yol veren Jailson’un bu durumu bir kez daha gole davetiye çıkardı, ligdeki 2. yenilgi geldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

