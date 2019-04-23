Jailson'dan Ersun Yanal'a: Neden ben oynamıyorum

Fenerbahçe'de yedek kulübesine mahkum olan iki yıldız isyan bayrağını açtı. Brezilyalı Jailson ve Sloven Miha Zajc, teknik direktör Ersun Yanal'ın kendilerine haksızlık yaptığını düşünüyor.

NEDEN HALA 11'DE OYNAMIYORUM

Jailson takım içindeki dostlarıyla yaptığı sohbette, "Galatasaray maçında iyi oynadım. İdmanlarda takımın en iyisi bendim. Neden hâlâ 11 oynayamıyorum? Üstelik orta alanda bu kadar formsuz ve cezalı oyuncu varken tercih edilmiyorum" dedi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Zajc ise Fenerbahçe'ye oynamak için geldiğini, böyle devam ederse takımdan ayrılmayı düşüneceğini kaydetti.

Bu sezon Slimani, Benzia, Frey, Reyes, Ayew şoklarını yaşayan Fenerbahçe'ye son darbe Tolgay Arslan'dan geldi.

Devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay'a Ersun Yanal inatla sabrediyor ama sarı-lacivertli camianın sabrı taştı. Taraftarlar, ne hücumda ne savunmada bekleneni veremeyen Tolgay'ın kızağa çekilmesini istiyor.