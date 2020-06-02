Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda

Trabzonspor'un efsane ismi Şota Arveladze, bordo-mavili kulübe katkı sağlamaya devam ediyor...
Özbekistan'ın Pakhtator takımının çalıştıran Gürcü teknik direktörün, takımının sol kanat oyuncusu Jaloliddin Masharipov'la ilgili Trabzonspor yönetimine bilgi verdiği öğrenildi.
2 MİLYON EURO İSTİYORLAR
47 yaşındaki teknik adamın, oyuncunun Trabzonspor'da oynayabilecek yetenekte olduğunu belirttiği, Özbek ekibinin ise bu transfer için 2 milyon euro talep ettiği öğrenildi.
Masharipov'un da Trabzonspor'da forma giymek istemesi nedeniyle transferin, makul bir ücretle sonlandırılabileceği aktarıldı.