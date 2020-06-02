Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda

Fatih Terim, Luyindama'nın satılması durumunda üç futbolcudan en az birinin alınmasını istedi. Bu isimler Cesar Montes, Jemerson ve Kaan Ayhan.

Ülkesine dönmek istediği bilinen Max Kruse'nin, bu doğrultuda sık sık Fenerbahçe yönetimiyle görüştüğü biliniyordu. Alman futbolcu son olarak yönetimden, bonservis bedelinin düşürülmesini istedi.

Salgın nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kale için son aday ise Asmir Begovic oldu.

Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez" diyerek, gol sevinçlerinde George Floyd'u unutmayan futbolcuların durumunu tartışmak için toplanma kararı aldı.

Fransızlara göre dünyanın en ateşli 30 stadı

İspanyol RAC1 radyosu, Barcelona'da 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını, ancak kulübün bu durumu açıklamadığını iddia etti.

Sezon sonu Mariano ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'da yönetim, Brezilyalı oyuncunun yerine Santiago Arias'ı gündemine aldı.

1 Fransızlara göre dünyanın en ateşli 30 stadı France Football, dünyanın en ateşli stadyumlarını derledi. Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park, listenin 7. sırasında yer aldı.

2 Fatih Terim'in stoper listesi Fatih Terim, Luyindama'nın satılması durumunda üç futbolcudan en az birinin alınmasını istedi. Bu isimler Cesar Montes, Jemerson ve Kaan Ayhan.

3 Serdar Ali Çelikler: Novak, F.Bahçe'ye imzayı attı Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Filip Novak'ın, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını söyledi.

4 Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye yanıt Galatasaray Kulübü, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 1986-87 sezonu şampiyonluğuna dair açıklamalarına, "Adil, dürüst ve sportmence bir yarış" sözleriyle karşılık verdi.

5 Almanya, Floyd'u destekleyen futbolcuları tartışıyor Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez" diyerek, gol sevinçlerinde George Floyd'u unutmayan futbolcuların durumunu tartışmak için toplanma kararı aldı.

6 Boateng'in geleceği belli oluyor Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Boateng'in, maaşında indirime gitmemesi halinde takımdan ayrılacağı öğrenildi.

7 Jaloliddin Masharipov, Trabzonspor yolunda Özbekistan'ın Pakhtator takımını çalıştıran Şota Arveladze, takımının sol kanat oyuncusu Jaloliddin Masharipov'u, Trabzonspor'a önerdi.

8 Beşiktaş, Asmir Begovic'i istiyor Salgın nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kale için son aday ise Asmir Begovic oldu.

9 İspanyol basını: Barcelona koronavirüsü sakladı İspanyol RAC1 radyosu, Barcelona'da 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığını, ancak kulübün bu durumu açıklamadığını iddia etti.