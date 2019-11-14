James Harden: Ben sadece çıkıp basketbol oynuyorum

Houston Rocketslı James Harden, oyun stili için yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

"TOPUN EN İYİ OYUNCUNUZ DA OLMASINI İSTERSİNİZ"

Harden, SporsCenter'da Stephen A. Smith ile yaptığı röportajda, insanların oyunu hakkında hangi noktaları eleştirdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Her şeyi. 'Zorla faul almaya çalışıyor', 'hakemi kandırıyor', 'bu oynama şekliyle şampiyon olunmaz'... Basketbol sisteminde eğer bir takım hücumdaysa, oyunda topun kimin elinde olmasını istersiniz? En iyi oyuncunuzun! Yani yürüttüğümüz sistemde yaptığımız her şeyde, koç ya benim ya da Russ'ın (Westbrook) elinde topun olması şeklinde ayarlıyor. Hücumumuz böyle. Faul almaya çalışmakla ilgili de, ben sadece çıkıp basketbol oynuyorum. Oyunu daha iyi düşünüyorum, bu konuda hatalı oluyorum."

Bu sezon Harden, 37.3 sayı, 8.3 asist, 5.4 ribaund ve 1.4 top çalma ile oynuyor.