James Harden: Çalışmayı bırakmayacağım

Houston Rockets süperstarı James Harden, oyununu küçümseyenler hakkında konuştu.

Harden, sezona çok iyi başlamış olmasına rağmen, kendisini eleştirenler hız kesmedi. Eski MVP, kısa bir süre önce bu kişiler hakkında ne düşündüğünü açıkladı ve nefretlerinin kendisini daha da motive edebileceğini söyledi:

"İNSANLAR KÜÇÜMSEYEBİLİR AMA BEN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"İnsanlar bunu gözardı edebilir, ya da yaptığım şeyi küçümsemek için istediklerini veya olumsuz şeyleri konuşabilir. Ama ben yaptığımı yapmaya devam edeceğim çünkü neden mi? Çalışmayı bırakmayacağım. Bunlar denk geliyor diye olmuyor. Her gün çalışıyorum."

Şu anda Harden, sezonda 39.3 sayı, 5.9 ribaund, 7.5 asist, 2.0 top çalma ve 0.7 blok ile oynuyor.