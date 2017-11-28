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James Harden Houston tarihine geçti

Houston Rockets'ın evinde Brooklyn Nets'i mağlup ettiği maçta 37 sayıyla yıldızlaşan Harden, kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı.

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James Harden Houston tarihine geçti

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Houston Rockets, ağırladığı Brooklyn Nets'i 117-103 mağlup ederek art arda 5. karşılaşmasını kazandı.

HARDEN 20 MAÇTA 20 SAYI BARAJINI AŞTI

37 sayı, 10 ribaunt, 8 asist üreten James Harden, Rockets tarihinde sezonun ilk 20 maçında da 20 sayı barajını geçen ilk oyuncu olmayı başardı. Rockets'ta Clint Capela 20 sayı ve 6 ribauntla Harden'a destek verdi. Nets cephesinde Isaiah Whitehead'in 24 sayı, Spencer Dinwiddie'nin 14 sayı, 7 asist ve Caris LeVert'in 13 sayı, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

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