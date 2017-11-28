James Harden Houston tarihine geçti

Türkiye Kupası 5. tur ilk mücadelesinde Beşiktaş ile Manisaspor karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin başkanları sık sık şampiyon olacaklarını ifade ediyor.

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren kriz içerisindeki Eskişehirspor'da futbolcular, Çaykur Rizespor maçı öncesi yönetimi protesto etti.

4

Messi dünyanın en çok kazanan futbolcusu oldu

Barcelona ile sözleşmesini 2021'e kadar uzatan Lionel Messi, yılda 43 milyon euro kazanacak.