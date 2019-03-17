James Harden, Türkiye eşleşmesini değerlendirdi

Houston Rockets'ın yıldız ismi James Harden, 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası hakkında konuştu.

ABD'nin Türkiye, Japonya ve Çekya ile aynı grupta yer alacağı turnuvada ABD'nin kadrosu henüz netlik kazanmadı ancak Harden, ABD için oynamak istediğini belirtti.

31 Ağustos tarihinde başlayacak turnuva hakkında konuşan Harden, ''Bir basketbol oyuncusu olarak milli takıma gitmek en üst noktalardan birisidir. Tabii ki NBA şampiyonlukları önemlidir ama milli takımda sadece şehriniz için değil tüm ülkeniz için oynuyorsunuz ve ülkenizi temsil ediyorsunuz.'' dedi.

Basketbol Dünya Şampiyonası'nı üst üste 2 kez kazanan ABD Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek turnuvada yine şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor.