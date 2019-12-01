James Harden'dan 3 çeyrekte 60 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın 3 çeyrekte 60 sayı attığı karşılaşmada Atlanta Hawks'ı 158-111 mağlup etti.

HOUSTON SEZONUN 13. GALİBİYETİNİ ALDI

NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Houston Rockets, rakibini 47 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Rockets'ta ilk üç periyot süre alan James Harden, 60 sayı, 8 asist ve 3 ribaunt ile ön plana çıkarken, Ben McLemore 24 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Hawks'ta ise Trae Young, takımına 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk katkıda bulundu.