James Mcadoo 1 yıllığına Beşiktaş'ta

Dusan Ivkovic önderliğinde gelecek sezon adına hazırlanan Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu Torino’da geçiren ABD’li uzun James Michael McAdoo ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Golden State Warriors formasıyla NBA’de iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan McAdoo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi’ne gelerek Avrupa kariyerine ilk adımı atmıştı.
Geride bıraktığımız sezonda FIAT Torino formasıyla 7DAYS EuroCup’ta yedi maça çıkan 26 yaşındaki uzun, ortalama 26.5 dakika parkede kalırken 11.0 sayı, 3.3 ribaund ve 1.0 asist ortalamaları tutturmuştu.