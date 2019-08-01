James Mcadoo 1 yıllığına Beşiktaş'ta

Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

1 Trabzonspor'un formalarına büyük ilgi Forma tanıtımı dünya çapında ses getiren Trabzonspor'da, satış rakamları da yüzleri güldürüyor. Bordo-mavili takımın şu ana kadar 70 bin forma sattığı ifade ediliyor.

2 Rıdvan Dilmen'den Kolarov ve Vedat yorumu Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat'ın son yıllardaki en iyi transfer olduğunu ifade ederken, Kolarov'un ise mutlaka alınmasını gerektiğini belirtti.

3 Pedro'nun şık topuk golü Premier Lig ekiplerden Chelsea'nin Salzburg ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında, Pedro'nun attığı muhteşem topuk golü maça damga vurdu.

4 Kruse'den takım savunmasına eleştiri Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse, Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçın ardından, çok kötü savunma yaptıklarını dile getirdi.

5 Altay Bayındır, Real Madrid karşısında 9 kurtarış yaptı Fenerbahçe, hazırlık maçında Real Madrid'den 5 gol yese de kaleci Altay Bayındır performansıyla sahanın en iyilerinden biriydi.

6 Fenerbahçe Real Madrid'e de yenildi Dün Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, bugün Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-3 mağlup ayrıldı.

7 Trabzonspor: CAS'ın kararı hukuksuz ve komik Trabzonspor, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu için yaptıkları başvuruyu reddeden Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), hukuksuz bir karar aldığını ifade etti.

8 Beşiktaş'tan kenetlenme mesajı Bu sezon transferde rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, taraftar 4 bölgeye takviye bekliyor.

9 Emre Mor resmen Galatasaray'da Galatasaray, Emre Mor transferi için Celta Vigo'yla görüşmeye başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.