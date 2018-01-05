James Nunnally boynunun üzerine düştü

Sarı lacivertli temsilcimizin yıldızı James Nunnally, smaç bastıktan sonra boynunun üzerine düştü. Salonda kısa süreli bir şok yaşanırken, sağlık ekipleri hemen müdahale etti.
AYAKLARINI OYNATABİLİYOR
3. çeyreğin bitimine 1 dakika 42 saniye kala yaptığı smacın ardından düşen James Nunnally, sedyeyle hastaneye kaldırıldı.
Yapılan ilk kontrollerin ardından bilincinin açık olduğu açıklandı.
Nunnally'den haberler gelmeye devam ederken, boynunu ve ayaklarını oynatabildiği de iletildi.
ALKIŞLAR ARASINDA HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından James Nunnally, rakip oyuncular ve sarı lacivertli tribünlerin alkışlarıyla salondan ayrıldı.
Hastaneye kaldırılan James Nunnally'nin, hayati bir tehlikesinin bulunmadığı dile getirildi.