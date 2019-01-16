James Nunnally, Houston Rockets yolunda

Kariyerinde bir dönem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'da da forma giyen James Nunnally, NBA'de Batı Konferansı takımlarından Houston Rockets ile anlaşmak üzere.

ABD basınındaki iddialara göre, bir süre önce sezona başladığı Minnesota Timberwolves tarafından serbest bırakılan ve şu an boşta olan Nunnally, James Harden ve Chris Paul'ün önderliğini üstlendiği Houston tarafından isteniyor.

Paul'un yanı sıra Brandon Knight, Eric Gordon ve pivot Clint Capela'yı sakatlığa kurban veren Teksas ekibi, kadrosuna bir kısa oyuncu takviyesi arayışında olurken, The Vertical'a göre Nunnally'e 10 günlük bir kontrat önerdi.

Ayrıca, oyuncu ile daha önce Avrupa'da Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Baskonia tarafından da isteniyordu.