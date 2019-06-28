James Rodriguez Atletico'ya transfer oluyor

Real Madrid'den ayrılığı beklenen James Rodriguez için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Napoli'nin ardından Kolombiyalı futbolcuya İspanya'dan da talip çıktı.
FELİX'TEN SONRA RODRİGUEZ
Cadena SER'de yer alan habere göre, Real Madrid'in ezeli rakibi Atletico Madrid, James Rodriguez'i transfer etmek için harekete geçti.
Kadrosunda köklü değişikliklere giden ve son olarak Benfica'dan Joao Felix'i rekor ücretle kadrosuna katmaya hazırlanan Atletico Madrid, James Rodriguez'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Geçen sezonu kiralık olarak Bayern Münih'te geçiren Rodriguez, satın alma opsiyonunun kullanılmasını istemeyerek Real Madrid'e geri döndü.