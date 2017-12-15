James Rodriguez Bayern Münih'te mutlu

Bayern Münih'in sezon başında 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı James Rodriguez, Real Madrid'e dönmeyi şimdilik düşünmediğini söyledi.

"DÜZENLİ OYNUYORUM MUTLUYUM"

Zinedıne Zidane'ın geçtiğimiz sezon istikrarlı biçimde formayı vermediği Kolombiyalı futbolcu, Bayern'de takımın değişmez isimlerinden biri oldu. 21 maçın 15'ine onbirde başlayan Rodriguez, Alman ekibinde mutlu olduğunu dile getirdi.

Sezona üst üste 6 maçta onbirde yer alarak başladığını hatırlatan James Rodriguez "Son iki yılda böyle bir şansım olmamıştı. Uzun sürenin ardından düzenli bir şekilde oynayabilmekten dolayı mutluyum. Şu an orta sahanın sağında oynuyorum. Ayrıca farklı pozisyonlarda oynamaktan dolayı da memnunum" diye konuştu