James Rodriguez Bayern Münih'ten ayrılacak

Real Madrid'in 2 yıllığına Bayern Münih'e kiraladığı Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, geleceğine dair son kararı verdi.

İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Niko Kovac'ın Bayern Münih'in başına geçmesinin ardından forma şansı bulması oldukça düşen Rodriguez, Alman devinden ayrılacak.

27 yaşındaki yıldız futbolcu, Real Madrid'de Isco, Asensio ve Modric gibi yıldızların arasından sıyrılamamış, kendini Bayern Münih'te bulmuştu. Alman temsilcisinde düzenli olarak forma giyme şansı yakalayamayan James Rodrigez, sezon sonunda yeniden Madrid'e dönecek ya da başka bir takıma transfer olacak.

James Rodriguez bu sezon Bayern Münih forması ile çıktığı 11 müsabakada 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.