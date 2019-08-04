James Rodriguez'den Fenerbahçe'ye olumsuz yanıt

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Real Madrid'le Audi Cup'ta oynanan üçüncülük maçı sonrası İspanyol devinin yöneticilerinden James Rodriguez ve Lucas Silva'yı istediği iddia edilmişti. İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport ise Rodriguez'in Sarı Lacivertliler'den gelen teklife verdiği cevabı sayfalarına taşıdı.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR

Gazete, Bayern Münih'te iki yıl kiralık olarak forma giydikten sonra Real'e geri dönen 28 yaşındaki Kolombiyalı 10 numaranın Türkiye'ye gitmek istemediği ve Fenerbahçe'ye olumsuz cevap gönderdiğini ileri sürdü. Kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin Real'de kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öte yandan James Rodriguez'i takımına katmak isteyen Atletico Madrid ve Napoli bulunuyor. Oyuncunun kulübü Real Madrid, bu transferde Kolombiyalı yıldızı İtalyan temsilcisine göndermeye daha yakın.

Oyuncunun ise Napoli'ye gitmek yerine Atletico Madrid'e transfer olmak istediği de söylentiler arasında.