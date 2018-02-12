Jamie Anderson tarihe geçti

PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları kadınlar snowboard slopestyle disiplininde kazanan değişmedi. 2014 Sochi'nin şampiyonu Birleşik Amerikalı Jamie Anderson, final etabındaki ilk denemesinde elde ettiği 83.00 puanlık derecesiyle 2018 PyeongChang'da unvanını korumayı başardı.

Anderson böylece, 1998 yılından bu yana farklı dallarda kış olimpiyatları programında yer alan snowboardda iki altın madalya kazanan ilk kadın sporcu olarak tarihe geçti. Anderson'ın şampiyonluğuyla birlikte ABD, 2018 PyeongChang'deki ikinci altın madalyasını da snowboardda elde etmiş oldu.

Kanadalı Laurie Blouin'in 76.33 puanla gümüş madalyaya ulaştığı final müsabakası sonucunda bronz madalya ise 75.38 puanla Finlandiya’dan Enni Rukajarvi'ye gitti. 2014 Sochi'den de bir gümüş madalyası bulunan Rukajarvi, kış olimpiyatları tarihinde iki kez madalya sevinci yaşayan ilk Fin snowboardcu oldu