Jan Durica Trabzonspor'a veda etti

Trabzonspor'un Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendiği maçta Slovak savunma oyuncusu Jan Durica, son kez Trabzonspor forması giydi.

"TRABZON'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Taraftarlara seslenen Durica, ''Buradaki son maçımdı. Burada arkadaşlarımla olmak, onlarla oynamak büyük mutluluktu. Avrupa'da olmayı isterdik, daha iyisini de yapabilirdik. Trabzon'a çok teşekkür ediyorum. Umarım benimle mutlu oldukları anlar, kızdıklarından daha fazladır.'' sözlerini kullandı.

BARCELONA VE REAL MADRİD'DEN TEKLİF VAR

Slovak futbolcu, ''Gelecek planların nedir?'' sorusuna ise gülerek ''Barcelona ve Real Madrid'den gelen teklifler var, iyi düşünmem gerekiyor. Belki seneye Ramos ile oynayabilirim.'' şeklinde cevap verdi.