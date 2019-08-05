Jan Vesely, Dünya Kupası'nı kaçıracak

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Jan Vesely, sakatlığı sebebiyle ülkesi Çekya'nın tarihinde ilk kez katılacağı Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Çekya Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Vesely'nin 31 Ağustos - 15 Eylül arasında Çin'de düzenlenecek FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda olmayacağı belirtildi.

VESELY'DEN AÇIKLAMA

Açıklamada bulunan Vesely, ''Malesef Dünya Kupası'nda olmayacağım. Sağlık daha önemli. Dizimdeki sakatlığı iyileştirmem gerekiyor. Bu turnuvaya hazır değilim. Oynamak için sabırsızım ancak sağlık problemlerim milli takıma katılmama engel oluyor.'' sözlerini kullandı.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Çekya, Türkiye, ABD ve Japonya ile birlikte aynı grupta yer alıyor.