Janne Andersson: Türkiye'ye saygı duyuyoruz

Andersson, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın Türkiye ile sahalarında yapacakları karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR HEYECAN

Deneyimli teknik adam, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın geride kaldığını belirterek, "Bizim için artık yeni bir lig, yeni bir heyecan başlıyor. Türkiye'nin gücüne büyük saygı duyuyoruz. Buna rağmen maçı kazanabilmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Andreas Granqvist'in yüksek ateşi olduğu için son antrenmana katılmadığı bilgisini veren İsveçli teknik adam, maça yetiştirilmeye çalışıldığını bildirdi. Emil Forsberg ve Martin Olsson'un sakatlıkları nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını hatırlatan Andersson, bir süredir sakatlığı devam eden Albin Ekdal'ın tamamen iyileştiğini kaydetti.