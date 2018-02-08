Janssen: Çok üzgünüm

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak son haftalarda sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Hollandalı golcü Vincent Janssen, sosyal medyadan mesaj paylaştı.

"ÇOK AMA ÇOK ÜZGÜNÜM"

Resmi Twitter adresinden paylaşımda bulunan Janssen, ''Dünkü galibiyetten dolayı tebrikler beyler! Haftasonu Başakşehir'e karşı başarılar diliyorum, böyle önemli bir maçta takıma katkı sağlayamayacak olmaktan dolayı çok ama çok üzgünüm'' sözlerini kullandı.

Süper Lig'in kalan kısmında oynaması zor gözüken Hollandalı forvet, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 12 maça çıkarken 3 gol ve 4 asist üretmişti.