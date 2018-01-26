Janssen, en az 6 hafta yok

Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucunda kemik ödemi oluşan Hollandalı oyuncunun tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında sürecek.

6 HAFTA İLE 3 AY ARASI YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, Janssen'in kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edildi. 23 yaşındaki oyuncunun tedavisi bir süre daha devam edecek ve iki haftalık süreçler içinde MR’ı çekilerek durumu kontrol edilecek.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Janssen’de, Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literatürde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda, kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR’ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."