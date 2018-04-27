Janssen: Fenerbahçe'de kalmak istiyorum

Tottenham'dan sezon başı kiralanan ve gelir gelmez takıma adapte olan Janssen, 8 Aralık 2017 tarihindeki Bursaspor maçında sakatlandı.

Uzun süre sahalardan uzak kalan 23 yaşındaki forvet sezonun ikinci yarısında takıma hiç katkı veremedi. Ancak teknik heyet, Janssen'in yetenekleri ve takıma uyumu gerekçesiyle 1 yıl daha kiralanması gerektiğini düşünüyor.

"1 YIL DAHA KALMAK İSTİYORUM"

Bu konuda Tottenham kulübüne sezon sonu, "Janssen ile ilgili kararınızı erken verin. Eğer kiralayacaksanız, onu hazırlık kampına almak istiyoruz" mesajını iletecek sarı-lacivertlilerin, Janssen'le de görüşme yaptığı öğrenildi.

Teknik heyetin devam etme arzusunu ilettiği Hollandalı futbolcu ise, "Burada güzel bir yıl geçirdim ama istediğim katkıyı sağlayamadım. Kulübüm izin verirse seve seve kalırım" yanıtını verdi.

Fenerbahçe formasıyla 11 maça çıkıp 2 gol atan Janssen, sakatlığı sonrası çıktığı Antalya karşılaşmasında 19 dakika sahada kaldı.