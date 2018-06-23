Janssen: Fenerbahçe'de oynamak istiyorum

Geçtiğimiz sezon Tottenham'dan kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen ancak sakatlık nedeniyle fazla şans bulamayan Vincent Janssen, "Fenerbahçe defteri daha kapanmadı" diyerek geri dönüşün sinyallerini verdi.

TEKRAR OYANMAK İSTİYORUM

Forma bulmak adına Tottenham'dan ayrılabileceğini söyleyen Janssen, "Tekrar oynamak istiyorum, bu önemli. Tottenham ile görüşeceğiz ve iki taraf için de en doğru çözümü bulacağız" dedi.

F.BAHÇE DEFTERİ KAPANMIŞ DEĞİL

Önümüzdeki sezon da Fenerbahçe'de olabileceğini kaydeden Hollandalı yıldız, "Sakatlığıma rağmen Fenerbahçe'de güzel bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defterinin daha kapanmadığını hissediyorum. Tabii ki bu Fenerbahçe'nin benim için tek seçenek olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda her şeye açığım ancak bir gelişme yok, bekleyeceğim" ifadelerini kullandı.