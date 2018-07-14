Janssen Fenerbahçe'ye dönüyor

Fernandao ile yollarını ayıran, Soldado'nun da sakatlanmasıyla forvetsiz kalan Fenerbahçe'de Janssen yeniden takıma dönüyor.

COCU ALINMASINI TALEP ETTİ

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'i bir kez daha kadrosuna katıyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan ve beklenen katkıyı yapamayan Janssen, Cocu'nun isteğiyle 1 yıl daha kiralanacak.

Cocu'nun talebi sonrası Tottenham Hotspur'la masaya oturan Fenerbahçe büyük oranda anlaşma sağladı. Janssen de yeniden sarı-lacivertli formayı giymek istiyor.

YİNE OPSİYON OLMAYACAK

Alınan bilgilere göre 24 yaşındaki forvet yeniden 1 yıllığına kiralanacak. Tottenham bu kez de satın alma opsiyonunu vermeyecek.

Hollandalı golcü geçen yıl geçirdiği uzun sakatlık nedeniyle toplamda 19 maçta Fenerbahçe forması giyebildi ve 5 gol 4 asistlik katkı yaptı.