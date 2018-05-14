Janssen: Önemli olan 7 atmaktı

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, 7-0'lık Karabükspor galibiyetinin ardından konuştu.

ÖNEMLİ OLAN GALİBİYETTİ

Güzel goller atarak kazandıklarını belirten Janssen, ''En güzel gol hangisiydi tercih etmek çok zor. Dirar'ın golü de çok güzeldi ama Fernandao'nun golü en güzeliydi. Önemli olan 7 gollük galibiyetti.'' şeklinde konuştu.

"BİZİM ELİMİZDE DEĞİL"

Şampiyon olmanın sadece kendi ellerinde olmadığını belirten Hollandalı forvet, ''Biz istediğimizi aldık ve yarışın içindeyiz. Yarışı istediğimiz şekilde tamamlamak elimizde değil ama üzerimize düşeni yapacağız, sonra da bekleyeceğiz.'' dedi.