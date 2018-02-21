Janssen sakat ayakla gezmelerde

Sezon başında Tottenham'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Janssen, Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Bursaspor maçında sakatlandı ve o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kaldı.

Ancak uzun süredir sakat olan Hollandalı futbolcu bu duruma aldırış etmiyor. Janssen Nişantaşı'da kız arkadaşıyla alışveriş yaparken görüntülendi. Mağaza çıkışı görüntülendiğini fark edince panikledi.

KIZ ARKADAŞINI TANIMAZDAN GELDİ

Gazetecilerden kaçmaya çalışan futbolcu, önce kız arkadaşını tanımazlıktan gelip daha sonra yanına gitmek zorunda kaldı.

SAKAT AYAKLA GEZİYOR

Sakatlığı nedeniyle ayağında medikal botla dikkati çeken Hollandalı golcünün, kız arkadaşıyla yürürken sık sık arkasına dönüp gazetecilere baktığı görüldü.