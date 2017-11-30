Janssen: VAR olsaydı G.Saray'ı yenerdik

Fenerbahçe Dergisi' ne açıklamalarda bulunan Vincent Janssen, sarı-lacivertli formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

İşte Janssen'in sözleri:

ATMOSFER İNANILMAZDI

Hollandalı golcü, "Süper Lig'in bana çok şey katacağını düşünüyorum. Evimizde oynadığımız Beşiktaş maçı inanılmazdı, çok güzeldi. Taraftarların oluşturduğu atmosfer tek kelimeyle çılgıncaydı. İlk defa böyle bir tecrübe yaşadım, hayatım boyunca unutmayacağım. Böyle maçlarda bir de kazanıp gol attığınız zaman, kolay kolay unutamazsınız. Galatasaray deplasman maçında da atmosfer iyiydi. Deplasmana gelen taraftarlarımız bir dakika bile susmadılar. Onları duyabiliyorduk. Bize iyi bir maç çıkartmamız için destek verdiler." dedi.

VAR OLSAYDI DERBİYİ KAZANIRDIK

Maçlarda herkesin adil bir yönetim istediğini belirten Vincent Janssen, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bu konuda önemli olacağını vurgulayarak, "VAR sistemi olsaydı Galatasaray maçını kazanmış olurduk" ifadesini kullandı.