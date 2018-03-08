Janssen ve Gökhan Töre'nin son durumu

Fenerbahçe'de ayak başparmağında oluşan ödem nedeniyle tam 3 aydır sahalardan uzak kalan Vincent Janssen’in sahalara ne zaman döneceği hala belli değil.

EN AZ 1 AY DAHA YOK

Sağlık ekibi, özel ayakkabısını çıkaran ve havuz terapilerine başlayan 23 yaşındaki golcüyü Galatasaray derbisine yetiştirmek istiyordu ancak bunun mümkün olmadığı öğrenildi.

Hollandalının en az 1 ay daha sahalardan uzak kalacağı belirtildi.





SAKATLIĞI NEDİR?

Bursaspor maçı sonrası kulüpten yapılan açıklama, "Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literatürde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktoru Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastane doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Hollandalı futbolcunun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir" denilmişti.

3-4 HAFTA DAHA GEREK

Beşiktaş'ta ise sezon başındaki hazırlık kampında sakatlık geçiren Gökhan Töre'nin tedavisinde gelişme kaydedildiği belirtildi.

Yaklaşık 8 aydır takımdan uzak kalan milli futbolcunun Almanya'da ameliyatını yapan doktorun programı dahilinde rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Tam hazır olması için 3-4 hafta daha gerektiği kaydedildi.

SAKATLIĞI NEDİR?

Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında antrenmanda sakatlanan Töre için şu açıklamayı yapmıştı: "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Gökhan Töre'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir."