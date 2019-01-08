Janssen yaklaşık 1 yıl sonra sahalara döndü

1 Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'e FIFA kokartı takıldı Galatasaray yönetimi yaklaşık 1.5 ay önce Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'nın hakemliği bırakmasını istemişti. Ancak iki hakem de FIFA kokartı taktı.

2 Pepe, Porto'yla anlaştı Portekiz basını, Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiği Pepe'nin Porto'ya imza attığını yazdı.

3 Fenerbahçe Kasami'nin peşinde Orta sahaya takviye yapmak için çalışan Fenerbahçe, Sion forması giyen Kasami'ye teklif yapacak.

4 Babel'e 6 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel'i 3 Suudi Arabistan kulübünün istediği ifade edildi.

5 Beşiktaş sağ beki İtalya'dan alacak Sağ bek transferi için İtalya'ya giden Fikret Orman, Bartosz Bereszynski, Castagne ya da Karsdorp'tan birini kadroya katacak.

6 Adana Demirspor'dan Sneijder'e teklif Katar'dan ayrılmaya hazırlanan Sneijder'le telefonda görüşen Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Seni takımımda görmek istiyorum" diyerek yıldız futbolcuya teklifte bulundu.

7 Fenerbahçe'de drone'lu antrenman Antrenman metotlarında teknolojiden fazlasıyla yararlanan Ersun Yanal, sarı-lacivertli futbolcuları idmanda drone'larla izleyip analiz ediyor.

8 Mehmet Sepil: F.Bahçe Yasin'i istedi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yasin Öztekin için F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi. Sepil, Yasin'in de Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini ifade etti.

9 Kasımpaşa'nın transfer listesindeki 2 futbolcu Süper Lig'de ilk yarının en başarılı takımlarından biri olan Kasımpaşa, Galatasaraylı Sinan Gümüş ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'yi istiyor.