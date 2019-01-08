Janssen yaklaşık 1 yıl sonra sahalara döndü

Geçen sezon Fenerbahçe'nin Tottenham'dan kiraladığı Janssen, 12 Mayıs'ta Konya'ya karşı oynanan maçta sakatlanmış ve yaz döneminde de kiralık sözleşmesi sona ererek İngiltere'ye dönmüştü.
Uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hollandalı golcü dün Tottenham ile Liverpool U23 takımları arasında oynanan maçta sahaya döndü. 1-1 sona eren maçın 2. yarısında oyuna giren ve 45 dakika sahada kalan Janssen böylece 233 gün sonra formaya kavuşmuş oldu.
Pochettino'nun planları arasında yer almayan Janssen'in forma giymek için tek şansının u23 maçları olacağı belirtildi.