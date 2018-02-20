Janssen'in menajeri: Bu sezon sahalara dönmesini umuyoruz

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Hollandalı oyuncu Vincent Janssen'in menajeri Louis Laros, oyuncunun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hollanda basınına konuşan Louis Laros, oyuncunun sahalara dönüş tarihinin yakın olmadığını söyledi.

TAMAMEN İYİLEŞMESİ LAZIM

Louis Laros açıklamasında, "Adaptasyon sürecini tamamladı ve günden güne daha iyiye gidiyor. Dinlenerek iyileşebilir ve bu yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Bu sakatlık Janssen'in zaman zaman canını sıkıyordu. Buna rağmen oynamaya devam etmişti. Şu anda ise tamamen iyileşmek istiyor. Fenerbahçe ve Tottenham kontak halinde" ifadelerini kullandı.

BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Janssen'in sahalara ne zaman döneceğine ilişkin net bir tarih vermesinin mümkün olmadığını kaydeden menajer, "Şu anda bir tarih vermek mantıklı değil. Gerçekten bekleyeceğiz. Bu sezon sahalara dönmesini umuyoruz" dedi.