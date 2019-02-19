Japon basını: F.Bahçe Okazaki'yi almak istiyor

Galatasaray'ın Yuto Nagatomo ve Beşiktaş'ın ise Shinji Kagawa transferlerinin ardından flaş bir iddia ortaya atıldı.
BİR JAPON DA F.BAHÇE'YE
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısında; Kyodo News Plus muhabiri, ülkesi basınında Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki ile ilgilendiği yönünde haberler çıktığını söyledi.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın Japon oyuncuları sayesinde Uzak Doğu'daki tanınırlığının artması da sarı-lacivertli ekibi bu transfere yöneltti. Ara transferde ismi Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki oyuncunun Slimani ile takası gündeme gelmişti.
Okazaki, Japon santrforun bu sezon sonu Leicester ile sözleşmesi bitiyor.