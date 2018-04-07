Japonya Ligi'nin 6. haftasında Sapporo ile Nagoya takımları karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Sapporo'nun 3-0 galip ayrıldığı mücadelede Japon futbolcu Ken Tokura güzel bir gole imza attı.

Japon futbolcudan şık gol - İZLE

Japon futbolcu, takım arkadaşının ortasına çok iyi yükseldi ve röveşata vole karşımı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Geçtiğimiz günlerde Ronaldo'nun Juventus'a attığı olağanüstü röveşata golü kadar olmasa da Japon futbolcu topa yükselişi ve vuruş tekniğiyle futbolseverlere güzel bir gol izletti.

RONALDO'NUN RÖVEŞATA GOLÜ - İZLE