Japon gazeteciler Nagatomo’yu takip etti

Galatasaray’ın İtalya’nın Inter takımından sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcu savunma oyuncusu Yuto Nagatomo, Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Nagatomu’yu ilk maçında izlemek isteyen bazı Japon gazeteciler de Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda yerini aldı. Maçı takip eden Japon gazeteciler Nagatomo’yu dikkatli gözlerle izledi.

"NAGATOMO HENÜZ HAZIR DEĞİLDİ"

Nagatomo’yu izlemek için Sivas’a geldiklerini söyleyen Japon gazeteci Yuri Okazaki, "Galatasaray çok fazla atak yapamadı. Daha çok Sivasspor atak yaptı. Nagatomo’nun ilk maçı olduğu için biz çok bekledik. Türk halkının da beklentisinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama çok az antrenmana çıktığı için henüz hazır değildi. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Çok sevilen ve nefret edilen bir takım çok taraftarı var hiç sevmeyenler de var. Genelde büyük takımlar öyle olur." dedi.

"UFAK TEFEK AMA GÜÇLÜ BİR OYUNCU"

Nagatomo’nun Galatasaray’da başarılı olacağına inandıklarını belirten Okazaki, "O ufak, tefek ama güçlü ve çok çevik bir oyuncu. Tekniği çok iyi ve çok deneyimli bir oyuncu. Daha çok antrenman yapar takım arkadaşlarına uyum sağlarsa çok başarılı olacağını düşünüyorum. Avrupa’daki kariyeri için çok iyi olacağını düşünüyorum. Bazı gazeteler Inter’e döneceğine yönelik haber yapıyorlar. Inter’e dönse de Galatasaray’da kalsa da ben Avrupa’da çok başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.