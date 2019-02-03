Japon kanalı Beşiktaş'ın maçlarını yayınlayacak

Bir süredir Uzak Doğu'ya açılma hamleleri yapan Beşiktaş, 2015 yılında basketbol takımı için Sompo Japan ile sponsorluk anlaşması yaptıktan sonra geçtiğimiz eylül ayında da Japon medya devi Mainichi ile el sıkışmıştı.

KAGAWA TRANSFER EDİLDİ

Son olarak Borussia Dortmund'da forma giyen Shinji Kagawa'yı kiralamasının ardından siyah-beyazlılar'ın Japonya'daki popülerliği adeta tavan yaparken konuyla ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

JAPON KANALI MAÇLARI CANLI VERECEK

Japonya'da yayın yapan DAZN kanalı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Kagawalı Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig maçlarını artık canlı yayınlayacağını duyurdu.