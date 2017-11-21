Japon Messi lakaplı genç Kubo'nun hünerleri - İZLE

Fransız ekibi PSG'nin Barcelona'nın istediği 16 yaşındaki Japon yıldız adayı Takefusa Kubo'yu transfer ettiği öğrenildi.

18'İNDE OYNAYABİLECEK

France Football'ın haberine göre yaşı nedeniyle ancak 18'ine bastığında Fransa'da oynayabilecek oyuncu için uzun süredir görüşmeler yürütülüyor. Birçok takımın peşinde olduğu ve Japon Messi olarak lanse edilen Kubo, Tokyo CF formasını giyiyor.

Genç yetenek, yenetenekleri ve futbol zekasıyla izleyenleri adeta mest ediyor.

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ÜLKESİNE DÖNMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Barcelona Kubo'yu 9 yaşındayken Yokohama'da keşfetmişti. 3 yıl boyunca Japon oyuncu La Masia'da eğitim aldıktan sonra Barcelona'ya gelen transfer yasağı nedeniyle ülkesine dönmek zorunda kalmıştı.