Rusya’nın Saransk şehrinde bulunan Mordovya stadyumunda oynanan ve Japonya’nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar tribünleri temizledi.

GALİBİYET SEVİNİCİNİ BIRAKIP TRİBÜNLERİ TEMİZLEDİLER

Maçın kazanılmasından sonra galibiyet sevincini bir kenara bırakan Japon taraftarlar, bulundukları tribünleri temizlemeye başladı.

Maçı Japonlarla beraber izleyen Kolombiya taraftarları ise Japonların bu davranışına çok şaşırarak, yaşananları videoya çekti.

Maçın ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede yayıldı.

Japon taraftarlar tribünleri temizledi