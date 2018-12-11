Ensonhaber.com'a dön

Japon Tomoya Ugajin kaleye füze yolladı

Japon futbolcu Tomoya Ugajin, Japonya İmparatorluk Kupası final maçında rakip kaleye adeta bir füze yolladı.

Yorum Yap

Japonya İmparatorluk Kupası finalinde Urawa ile Vegalta takımı karşı kaşıya geldi.

Mücadeledeyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Urawa'ya gelen galibiyeti getiren gol ise Tomoya Ugajin attı.

Japon futbolcunun attığı gol final müsabakasına yakışır cinsten. Rakip futbolcudan gelen topa hareketlenenen sol bek 30 yaşındaki Japon futbolcu, gelişine çok düzgün ve sert bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Tecrübeli futbolcunun attığı bu gol futbolseverlerin beğenisini kazandı.

İşte Japon sol bek oyuncusu Tomoya Ugajin'in attığı gol:

Japon Tomoya Ugajin kaleye füze yolladı - VİDEO

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM