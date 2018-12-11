Japon Tomoya Ugajin kaleye füze yolladı

Avrupa'da Liverpool'la birlikte kalesinde en az gol gören takım olan Başakşehir(6), Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi.

Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe'de beklentilerin aksine Comolli'yle de yola devam edilecek.

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imza atmak için ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek.

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Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı

Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.