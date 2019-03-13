Japonlar derbi için Passolig'e başvurdu

Galatasaray'ın TT Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi maç lig yarışı açısında son derece kritik bir öneme sahip. Şampiyonluk iddiası süren iki takım aynı zamanda ilk 2'ye girerek Şampiyonlar Ligi vizesi almanın da peşinde.

2 BİN PASSOLİG BAŞVURUSU YAPILDI

Galatasaray'da Nagatomo, Beşiktaş'ta ise Kagawa'nın transferleri takımları ekonomik olarak da olumlu etkiledi. Gelen Japon futbolseverler kulüplerin hem kasalarını doldurdu hem de popülaritesini artırdı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarında sık sık görmeye alışık olduğumuz Japon taraftarlar şimdi de derbiye gelmeye hazırlanıyor. Japon gazeteci Tsuchiya, Galatasaray-Beşiktaş derbisi için Japonya'dan 2 bine yakın Passolig başvurusu yapıldığını ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray'la oynayacakları maçın Japonya'da da yayınlanması için gündüz saatlerinde oynanabileceğini ifade etmişti. Öte yandan bir Japon televizyonu, Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etmişti.