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Japonlar satmak için 5 bin adet Kagawa forması aldı

Bir Japon internet pazarlama şirketi, Beşiktaş'tan fiyatı 149 TL olan Kagawa formalarından tam 5 bin adet aldı. Şirket bu formaları 99 eurodan (620 lira) satışa sundu.

Japonlar satmak için 5 bin adet Kagawa forması aldı
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Japonların Beşiktaş'a olan ilgisi devam ediyor...

Siyah-beyazlı takımın maçlarını canlı olarak yayınlayan Japonlar, şimdi de Kagawa'nın formalarını satmak için harekete geçti.

1 ADET KAGAWA FORMASI 620 LİRA

Japonya’nın en büyük alışveriş sitesinin, Beşiktaş'tan 149 liraya (24 euro) satın aldığı formaları 99 eurodan (620 TL) satışa sunduğu ortaya çıktı. Üstelik Japonlar bu alımı pazarlıksız, perakende fiyatı üzerinden yaptı.

Yani Japonlar satıştan kar payı vermek yerine, formaları direkt olarak kulüpten satın aldı.

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