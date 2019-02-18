Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif

Japonların Türk futboluna olan ilgisi her geçen gün artıyor...
Nagatomo'nun Galatasaray'a, Kagawa'nın ise Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Süper Lig maçlarını yakından takip etmeye başlayan Japon futbolseverlere, Japonya Futbol Federasyonu'ndan güzel haber geldi.
Kagawa'nın ilk lig maçının canlı olarak yayınlayan Japonlar, ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyicileriyle buluşturmak istiyor.
DERBİ GÜNDÜZ OYNANSIN
Türkiye Futbol Federasyonu'yla iletişime geçen Japon yetkililer, saat farkı nedeniyle derbinin gündüz oynanmasını talep etti.
Federasyona 2 milyon euro öneren Japonlar, teklifin kabul görmesi durumunda dev derbiyi canlı olarak yayınlayacak.
Bilindiği gibi İngiltere Premier Lig'deki bazı maçlar, Uzak Doğu'da da izlensin diye gündüz oynanıyor.