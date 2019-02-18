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Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif

Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif
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Japonların Türk futboluna olan ilgisi her geçen gün artıyor...

Nagatomo'nun Galatasaray'a, Kagawa'nın ise Beşiktaş'a transfer olmasının ardından Süper Lig maçlarını yakından takip etmeye başlayan Japon futbolseverlere, Japonya Futbol Federasyonu'ndan güzel haber geldi.

Kagawa'nın ilk lig maçının canlı olarak yayınlayan Japonlar, ligin 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyicileriyle buluşturmak istiyor.

DERBİ GÜNDÜZ OYNANSIN

Türkiye Futbol Federasyonu'yla iletişime geçen Japon yetkililer, saat farkı nedeniyle derbinin gündüz oynanmasını talep etti.

Federasyona 2 milyon euro öneren Japonlar, teklifin kabul görmesi durumunda dev derbiyi canlı olarak yayınlayacak.

Bilindiği gibi İngiltere Premier Lig'deki bazı maçlar, Uzak Doğu'da da izlensin diye gündüz oynanıyor.

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