Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

1 Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

2 Diagne'nin eşinin Instagram paylaşımı Diagne'nin eşi, Senegalli forvetin çocuğuna mama yedirirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

3 Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

4 Rıdvan Dilmen: Hakemler ülkeye ihanet ediyor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Konyaspor ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri Serkan Çınar ile Halil Umut Meler'in ülkeye ihanet ettiğini söyledi.

5 Kagawa: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Selman ManU'ya talip Selman'ın, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı dünyaca ünlü İngiliz kulübü Manchester United için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

7 Fatih Terim: Belhanda gitmek istedi bırakmadık Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada "Belhanda'nın gitmesine izin vermedik" dedi.

8 Süper Lig'deki son durum Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup eden Galatasaray, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Maç eksiği bulunan lider Başakşehir, Antalyaspor'u yenemezse zirve yarışı kızışacak.

9 Fenerbahçe, Türkiye Kupası şampiyonu oldu Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek şampiyon oldu.