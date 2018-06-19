Japonya 10 kişilik Kolombiya'yı mağlup etti

Daha önce 3 kez karşılaştığı Kolombiya'ya karşı hiç galibiyeti bulunmayan Japonya, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup ederek hem Dünya Kupası'na galibiyetle başladı, hem de rakibini ilk kez mağlup etti.

Bu galibiyet aynı zamanda bir Asya ülkesinin, Güney Amerika ülkesine karşı Dünya Kupalarında aldığı ilk galibiyet olarak tarihe geçti. Bu arada geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile izlediğimiz Yuto Nagatomo, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

JAPONYA PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Saransk şehrindeki Mordovia Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Japonya, 6. dakikada Shinji Kagawa'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Carlos Sanchez, altıpas üzerinde topa elle müdahale edince hakem beyaz noktayı gösterdi ve Sanchez'i kırımızı kartla cezalandırarak oyundan attı. Bu aynı zamanda Rusya'daki Dünya Kupası'nda gösterilen ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

QUİNTERO FRİKİKTEN BERABERLİĞİ SAĞLADI

Ayrıca Carlos Sanchez, Dünya Kupası tarihinde en erken kırmızı kart gören ikinci oyuncu olarak da tarihe geçti. Bir kişi eksik rakibine oyun üstünlüğünü ele geçiren Japonya, üst üstte bulduğu ataklarda Ospina'yı geçemedi. Kolombiya, karşılaşmanın 39. dakikasında Juan Quintero'nun ceza sahası yayının hemen dışından attığı şık golle maça tekrar eşitlik getirdi: 1-1.

OSAKA SKORU BELİRLEDİ

İlk yarısı bu skorla tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Japonya, Kolombiya'ya karşı daha üstün bir oyun oynadı ve 73. dakikada Yuya Osaka'nın kafa golüyle maçta 2-1 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek rakibi karşısında tarihinde ilk kez galibiyetle tanıştı.