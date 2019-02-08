Japonya Başkonsolosundan Fikret Orman'a ziyaret

Japonya ile iyi ilişkiler içerisinde olan ve Kagawa transferinin ardından da ses getiren Beşiktaş'a Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki tarafından bir ziyaret düzenlendi.

Orman, Nishimaki'nin ziyareti sırasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türkiye ve Japonya dost iki ülke. Bizim de Japonya ile kulüp olarak çok ilişkilerimiz var. Beraber çalıştığımız ortaklarımız var. Bu yaz Futbol Takımımız Japonyaya maç yapmaya gidecek. Planlarımız içerisinde var. Kagawanın takımımıza gelmesi çok büyük bir heyecan yarattı. Futbol toplumları birbirine yaklaştıran çok önemli bir araç. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimakiyi bugün Beşiktaşlı yaptık.

Shinji Kagawanın Beşiktaş'a transfer olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkonsolos Nishimaki, Türk halkını çok seviyoruz. Kagawanın Beşiktaşa gelmesinden büyük mutluluk duyduk. Bu transferle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Orman, Nishimakiye adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ederken, Nishimaki de Ormana üzerinde Japon geleneksel işlemelerinin yer aldığı bir takvim hediye etti."