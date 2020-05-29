Japonya da futbola geri dönüyor

Japonya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde salgınla mücadele kapsamında uygulanan olağanüstü halin (OHAL) hafta içi kaldırılmasının ardından futbol liglerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı belirtildi.

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Japonya 1. Futbol Ligi 4 Temmuz'da, ülkenin 2. ve 3. futbol ligleri ise 27 Haziran'da başlayacak. Maçlar, salgının yayılmasını önlemek amacıyla seyircisiz oynanacak.

Japonya'da bugüne kadar 16 bin 683 kişi koronavirüse yakalanırken, 867 kişi ise hayatını kaybetti.