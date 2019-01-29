Japonya’nın İran’ı 3-0 mağlup ettiği yarı final maçında 90 dakika forma giyen Nagatomo, karşılaşma sırasında iki takımın futbolcuları arasında meydana gelen olaydan nasibini aldı.

Maçta sarı-kırmızılı taraftarların yüreğini ağzına getiren sahneler yaşandı.

Japonya-İran maçında Nagatomo'ya saldırdılar VİDEO

İranlı futbolcu Haji Safi, gerginleşen ortamda Galatasaraylı futbolcuya sert müdahalede bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, topsuz alanda Nagatomo’nun boğazını sıktı.

Bu hareketin sonrasında hakemin futbolcuya kırmızı kart çıkarmaması, futbolseverlerden büyük tepkis topladı.

Nagatomo yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu, alçakgönüllü bir tavır sergileyerek “Sahada yaşananlar can sıkıcıydı. Dahil olduğum olaylardan dolayı üzgünüm. Olaylara karıştığım için ben de özür diliyorum” diye konuştu.